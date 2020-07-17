Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM Обрушившийся на Ростов-на-Дону 17 июля ливень подтопил железнодорожные пути на станции «Ростов-Главный». Однако непогода не сказалась на графике движения поездов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«В результате сильных дождей на станции «Ростов-Главный» произошло подтопление первого и третьего железнодорожных путей. На движение пассажирских поездов это не повлияло, оно осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком. Работа железнодорожных вокзалов также осуществляется в штатном режиме», — уточняет перевозчик.

ИА REGNUM напоминает, что обрушившаяся стихия сказалась на движение общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В частности, трамваи и троллейбусы временно не работают, количество автобусов на городских маршрутах сокращено почти вдвое.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор отреагировал на разгул стихии в Ростове-на-Дону