Ханты-Мансийск, , 16:10 — REGNUM Следователи организовали проверку по фактам распространения лесных пожаров в Югре, об этом 17 июля сообщили в региональном главном управлении СКР.

Отмечается, что следователи проверяют правильность, полноту и своевременность действий должностных лиц, которые обязаны принимать меры по недопущению возгорания и распространения огня, а также ликвидации лесных пожаров.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре на утро 17 июля действует 25 лесных пожаров на площади 14 039 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов.

В тушении природных возгораний задействовано 876 сотрудников авиалесоохраны Югры, 46 единиц техники, 18 воздушных судов.

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