Саратов, , 16:11 — REGNUM В Саратове сотрудниками УФСБ задержан мужчина по подозрению в мошенничестве на сумму 10 млн рублей. Злоумышленника взяли при получении от предпринимателя очередного транша в размере двух млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Злоумышленник специализировался на хищении средств в особо крупном размере у юрлиц, участвующий в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается, устанавливаются все пострадавшие лица от действий подозреваемого.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове экс-руководитель управляющей компании по фиктивный договорам подряда на ремонт, содержание жилья и охрану на счет подконтрольной организации перечислял деньги жильцов, которые предназначались на оплату услуг ЖКХ. Установлено, что мужчина также присвоил часть денег, полученных от продажи двух автомобилей, приобретенных для организации. Общая сумма выявленных хищений составила около 1,4 млн рублей.

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