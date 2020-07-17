Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Спасатели в море нашли тело 15-летнего подростка, который пропал накануне в Батуми. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, в поисках принимали участие 30 спасателей, в том числе группа водолазов. Также были использованы морские скутеры, лодки и дрон. Дно моря проверяли с помощью эхолота.

«Информация об исчезновении несовершеннолетнего поступила 16 июля, после чего Служба по управлению чрезвычайными ситуациями начала активные поисковые работы как на поверхности воды, так и в воде», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщали грузинские СМИ, местные жители рассказывали, что подросток отдыхал на пляже в компании друзей. Он пропал после того, как зашел в море.