Курган, , 15:45 — REGNUM В Кургане вынесен приговор суда в отношении бывшего следователя, признанного виновным в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году 38-летний следователь получил взятку в размере 300 тыс. рублей за непривлечение гражданина, обвиняемого в мошенничестве, к уголовной ответственности. В 2018 году правоохранитель планировал получить взятку в размере 4 млн рублей за освобождение из-под стражи и закрытие уголовного дела от предпринимателей, которые обвинялись в незаконной торговле алкоголем. От них он успел получить 1,6 млн рублей. Были у стража закона планы на взятку в 400 тыс. рублей за непривлечение коммерсантов к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Они успели передать ему 100 тыс. рублей.

Приговором суда экс-следователю назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осуждённого взыскано 1,7 млн рублей, полученных в качестве взяток.

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