Кострома, , 15:44 — REGNUM Пятое уголовное дело возбудили в Костроме против главы местной молдавской общины Степана Стынке. На этот раз он подозревается в мошенничестве и организации незаконной миграции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по региону.

Задержание Степана Стынке 44.мвд.рф

По информации правоохранителей, Стынке взял деньги у двоих земляков, пообещав им решить вопросы о прекращении уголовных дел. За услугу он взял 360 и 250 тысяч рублей. Кроме этого, на протяжении нескольких лет фигурант торговал поддельными паспортами и миграционными картами, а также «обеспечивал мигрантов фиктивной регистрацией на территории региона». Стоимость поддельных документов варьировалась от 30 до 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее уголовные дела против Стынке завели по свидетельствам двух человек. Первым за помощью к правоохранителям обратился юноша. Он попросил подозреваемого о содействии с продажей машины и закрытии уголовного дела за вождение в пьяном виде. Вторым потерпевшим стал генеральный директор фирмы, занимающейся устройством концертов. В заявлении мужчина указал, что заплатил задержанному за решение организационных вопросов более 6 тысяч евро. Получив деньги, подозреваемый перестал отвечать на телефонные звонки.

Стынке является учредителем и руководителем двух общественных организаций в Костроме: «Молдавская община» и «Соотечественники Приднестровской Молдавской Республики АТО Гагаузии». Ещё по двум фактам, связанным с кредитными и строительными аферами, проводится проверка. Степана Стынке взяли под арест. Расследование продолжается.

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