Иркутск, , 15:37 — REGNUM В Иркутской области частный самолёт был вынужден совершить аварийную посадку. По данным Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инцидент произошёл сегодня, 17 июля, в Ольховском районе.

Читайте также: В Иркутске проходит доследственная проверка по факту аварии вертолета Ми-8

По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолёта Як-12А отказал один двигатель. Самолёт планировал с высоты 300 м и приводнился в трёх от берега в Шибетском заливе пролива Малое море на озере Байкал.

«На борту самолёта находились четыре человека: пилот и три пассажира. Очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт посёлка Хужир», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, угрозы жизни находившихся на борту людей нет. Самолёт был вытащен спасателями на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года частный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку в Ленинградской области. Причиной стала аварийная ситуация — во время прогулочного рейс у воздушного судна загорелся двигатель. Пассажир и пилот не пострадали.