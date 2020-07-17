Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на разгул стихии в областном центре, поручив городским властям «принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий» сильнейшего ливня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 17 июля.

«Необходимо держать вопрос на постоянном контроле и оказывать людям необходимую помощь», — поручил Голубев руководству администрации.

В настоящее время обязанности главы администрации Ростова-на-Дону исполняет Юрий Овчинников. Сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко находится в отпуске.

ИА REGNUM напоминает, что транспортные артерии Ростова-на-Дону из-за сильнейшего ливня, обрушившегося на областной центр утром 17 июля, превратились в реки. Десятки автомобилей ушли под воду, подтоплены оказались дома и ряд социальных объектов.

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