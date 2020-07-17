Париж, , 15:12 — REGNUM В результате крупного пожара в здании в десятом округе Парижа, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщает Le Figaro.

На месте происшествия работают около шестидесяти пожарных после получения звонка в 10:30 по местному времени. Район был оцеплен в полдень.

Причины пожара остаются неизвестными.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон не смог «успокоить» жителей страны в ходе интервью 14 июля 2020 года.

Подробнее в материале: Интервью президента Франции не успокоило жителей страны — опрос