Париж, 17 июля 2020, 15:12 — REGNUM В результате крупного пожара в здании в десятом округе Парижа, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщает Le Figaro.
На месте происшествия работают около шестидесяти пожарных после получения звонка в 10:30 по местному времени. Район был оцеплен в полдень.
Причины пожара остаются неизвестными.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон не смог «успокоить» жителей страны в ходе интервью 14 июля 2020 года.
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