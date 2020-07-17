Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM Из-за ухудшения погодных условий в Ростове-на-Дону 17 июля пришлось внести изменения в работу общественного транспорта. Так, на городские маршруты вышло вдвое меньше автобусов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«В настоящее время движение электротранспорта приостановлено, контактная сеть обесточена в целях безопасности. Количество автобусов на маршрутах составляет порядка 50%», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области спасатели ликвидируют последствия разгула стихии. Так, сильнейший ливень подтопил дома, а также социальные объекты. Днём ранее на Дону было объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

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