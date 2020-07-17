Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону наибольший удар стихии пришёлся на Железнодорожный и Советский районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 июля.

В настоящее время на транспортных артериях последствия ливня устраняют шесть дежурных бригад департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, службы МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС.

По информации на 11:00 мск, в экстренные службы за помощью обратились десятки горожан. Так, большинство звонков связаны с затоплением территорий. Из Советского района поступили заявки на устранение 11 аварийных ситуаций, из Железнодорожного района — на устранение десяти аварийных случаев. В Октябрьском районе зарегистрировано шесть происшествий, в Ленинском — пять.

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