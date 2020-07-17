Уфа, , 14:54 — REGNUM Пожар вспыхнул в государственном природном заповеднике Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара составляет 133 га. Угрозы ближайшей д. Кулганино нет. Распространения дыма в сторону этого населенного пункта не прогнозируется. В настоящее время четыре огнеборца на двух единицах техники дежурят в этой деревне.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены также сотрудники государственного природного заповедника. Кроме этого, привели к готовности для реагирования 16 человек в опорном пункте в г. Белорецке. Принято решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация».

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии третьи сутки тушат лесной пожар