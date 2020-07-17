Марксовский район, , 15:08 — REGNUM Житель Пензенской области 17 июля 2020 года утонул на Волге, приехав на отдых с семьей в Марксовский район Саратовской области. Следователи установят обстоятельства трагедии и выяснят точную причину смерти мужчины, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Утром 17 июля пензенская семья отдыхала на побережье Волги. Около 10 часов утра порывом ветра на середину реки унесло плавательный матрас-лодку, глава семьи направился за плавсредством, но не учел наличие резкого обрыва в реке, стал тонуть и вскоре исчез с поверхности воды. Водолазы, прибывшие на место, обнаружили тело на дне водоема. Каких-либо повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на расстоянии около двух километров от рабочего поселка Романовка 9 мая в районе 12 часов дня рыбак обнаружил в реке Карай тело человека и сообщил в полицию.

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