Уфа, , 14:40 — REGNUM С лесным пожаром третьи сутки борются в Башкирии. Об этом 17 июля сообщил глава Администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Узянском лесничестве уже третьи сутки полыхает пожар, сообщение о котором поступило утром 15 июля. А днем того же дня пожар начался еще на одном участке. 16 июля эти два пожара объединились. От жителей сел Кагарманово, Узяне, Серменево, Азнагулово поступают жалобы на запах гари.

Андрей Иванюта отметил, что пожар может начать быстрее распространяться из-за усиления ветра. В настоящее время создан оперативный штаб. С пожаром ведут борьбу как спасатели, так и волонтеры. Сейчас они вспахивают кромку леса в населенных пунктах, которые близко расположены к пожару. Кроме этого, идет работа по очистке от сухой травы и горючего мусора границы с лесом, а также освобождаются подъездные пути для забора воды и подъезда техники

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