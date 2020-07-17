Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге на территории производства мусорных пакетов горит 12-метровый ангар, накрытый брезентом. Эвакуировано 50 человек. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в Красногвардейском районе по адресу: Новомалиновская дорога, дом 6 — поступило на пульт дежурного в 13:17. В металлическом ангаре, где размещено производство и хранение мусорных пакетов, площадью 10 на 60 метров и высотой 12 метров, загорелся брезент, покрывавший крышу.

«Горел брезент на площади 10 кв.м. В 13.42 локализация и ликвидация открытого горения. Проливка, разборка. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

До прибытия самостоятельно эвакуировались 50 человек.