Назарово, Красноярский край, , 14:26 — REGNUM Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту разрушения в городе Назарово мемориального комплекса воинам-назаровцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в пресс-службе ведомства.

Информация о разрушении мемориального комплекса появилась в Telegram-каналах. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего.

«При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем, по сообщениям местных массмедиа, мемориал пострадал в ходе косметического ремонта — были разбиты таблички с фамилиями ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Подмосковья, повредивший мемориал Великой Отечественной войны признан виновным в вандализме.

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