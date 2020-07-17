Уфа, , 14:50 — REGNUM Нефтепродукты попали в реку Сим в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба администрации Иглинского района республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее граждане решили разобрать и сдать на металлолом баржу, которая затонула 40 лет назад около д. Асканыш. Внутри этого затонувшего плавсредства оставались нефтепродукты, которые попали в реку. В результате образовалось масляное пятно площадью 250 кв. метров.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают спасатели. Были установлены специальные заграждения. Розлив локализован. Идет откачка нефтепродуктов.

Сотрудники Росприроднадзора уже взяли пробы воды. По данным на 16 июля было откачано 10 тонн эмульсии. Работы по ликвидации последствий разлива продолжаются. Лица, из-за которых был загрязнен водоем, будут привлечены к административной ответственности. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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