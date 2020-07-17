Симферополь, , 14:20 — REGNUM Доложить о ходе и результатах проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Крыма жителем Свердловской области поручил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о проводимой проверке по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Крыма в ходе бытового конфликта со стороны приехавшего на отдых 43-летнего жителя Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ряда СМИ, участником конфликта в Крыму стал депутат Первоуральской городской думы, другим участником конфликта — бывший заместитель мэра этого же города, который в настоящее время проживает в Крыму. Причины конфликта не называются, но известно, что пострадавший получил серьёзную черепно-мозговую травму.