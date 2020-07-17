Хабаровск, , 14:17 — REGNUM Террористический акт предотвращён в Хабаровске, подозреваемый задержан и помещён под стражу. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

Гражданин одной из центральноазиатских республик планировал совершить теракт, применив зажигательные устройства в людных местах. У него изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической группировки.

Уточняется, что указания о теракте подозреваемый 1988 года рождения получил от главарей международных террористов.