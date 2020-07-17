Самара, , 14:13 — REGNUM Пожар в сараях на площади 200 кв. метров ликвидировали в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 17 июля 29 огнеборцев были подняты по тревоге после сообщения о том, что в Сызрани начался пожар в сараях по ул. Советская. Спасателей привлекали по рангу пожара № 2.

Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. Во время пожара привлекали девять единиц техники.

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