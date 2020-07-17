Казань, , 14:25 — REGNUM По подозрению в похищении человека и краже денежных средств задержали пятерых жителей Казани и Лаишевского района Татарии. По версии следствия, нападение ими на 70-летнего служителя мечети было совершено с целью похищения нескольких миллионов рублей, которые должны были находится, по мнению злоумышленников, в мечети. Об этом информирует пресс-служба СКР по РТ.

Следователи установили, ночью 25 июня текущего года в селе Ишкеево Мамадышского района неустановленные лица напали на служителя местной мечети, связали его и надели на голову пакет. В течение полутора часов злоумышленники удерживали мужчину в салоне автомобиля. В это время нападавшие пытались также проникнуть в мечеть в поисках денег, но ничего не найдя похитили ресивер. Потерпевшего вскоре отпустили и скрылись с места преступления.

В СКР по РТ возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и подпунктам «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемых задержали, один из которых частично признал вину, остальные отказываются в содеянном. Установлено, что трое злоумышленников ранее привлекались к уголовной ответственности. Задержанных взяли под стражу, расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, неоднократно судимый 58-летний житель Башкирии осужден за кражу пожертвований в мечети города Мензелинска РТ.

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