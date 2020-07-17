Гётеборг, Швеция, , 13:55 — REGNUM В Гётеборге, расположенном на западном побережье Швеции, произошло нападение на журналистов новостного интернет-издания Samhällsnytt. Причиной агрессивного поведения и рукоприкладства беженцев в отношении представителей средств массовой информации стала их профессиональная деятельность. Причиной конфликта послужил репортаж про одну шведскую семью, которая была вынуждена переехать в другой район города из-за шумных соседей-беженцев. Об этом 16 июля сообщила газета Fria Tider.

Журналисты Samhällsnytt прибыли в один из неблагополучных районов Гётеборга, чтобы сделать репортаж о супружеской паре шведов, которые вынуждены сменить место жительства «из-за шумных соседей». Владелец дома отказывался сделать замечание проживающим по соседству с ними беженцам.

«Такое ощущение, что шведская культура больше ничего не стоит. Это уже нормально, просто так отказаться от нее. Мне грустно, когда я думаю об этом. Но я боюсь, что уже слишком поздно. Возможно, не удастся переломить эту тенденцию», — рассказала женщина.

«Они (соседи-беженцы) дома весь день. Никаких усилий не прилагают, чтобы интегрироваться в обществе», — добавил ее супруг, который сталкивался со схожими проблемами в трех из пяти квартир, которые он арендовал.

После того, как журналисты пообщались с супружеской парой, они решили взять комментарий у их соседей. Им удалось пообщаться с одним из них. Мужчина объяснил журналистам, что, возможно, шум накануне имел место по случаю праздника Рамадан.

Однако во время того, как журналисты покидали домовладение, их начал преследовать другой беженец, который не скрывал своей агрессивной настроенности и выкрикивал в адрес журналистов слова на арабском языке. Отмечается, что вскоре к мужчине присоединились еще несколько человек, после чего дело дошло до физического рукоприкладства и уничтожению оборудования, взятого журналистами для съемки.