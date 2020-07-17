Буинский район, , 13:43 — REGNUM В Татарии следственные органы возбудили уголовное дело после исчезновения двоих подростков по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

В вечернее время 16 июля текущего года в Буинском районе Татарии пропали 17-летний и 15-летний подростки. Предварительно, молодые люди уехали кататься на мотоцикле на плотину у деревни Маматкозино. Спустя полчаса они не вернулись домой, мать одного из подростков отправилась на поиски и обнаружила одежду с мотоциклом на берегу водоема.

Следователи, несмотря на обстоятельства, указывающие на признаки утопления, рассматривают различные версии случившегося. В связи с этим возбуждено дело по статье «Убийство». Поиски тел подростков продолжаются, на месте работают криминалисты, расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала лета увеличилось количество аварий с участием маломерных судов. Поиск одного рыбака велись несколько дней.

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