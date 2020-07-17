Саранск, , 13:30 — REGNUM В Мордовии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 72-летнего местного жителя по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 26 апреля текущего года мужчина находился дома с супругой и 46-летней дочерью. Между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина в ходе драки нанес дочери несколько колото-резаных ранений в грудь и шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина страдает от психического расстройства и в момент совершения преступления не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Воскресенского района, который в состоянии невменяемости столкнул девушку с балкона 5-го этажа. В отношении мужчины провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила, что он не мог и не может осознавать характер и опасность своих действий вследствие психического расстройства.

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