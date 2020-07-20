Москва, , 15:04 — REGNUM Штрафы за нарушение режима повышенной готовности на территории Москвы многие москвичи получили необоснованно. Немало историй связано, в том числе, с некорректной работой приложения «Социальный мониторинг», которое должно было контролировать находящихся на карантине москвичей. Одну из таких историей рассказывает автор ИА REGNUM Екатерина Торгушина.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

58-летний Александр Каменев представления не имел о приложении «Социальный мониторинг», но за то, что не установил его, получил два штрафа. При этом гражданину никто не сообщил о необходимости установить программу, и только после получения штрафов узнал, что какое-то неизвестное и потому оставленное без внимания сообщение, пришедшее на его телефон, и было той самой программой. Нюанс не только в том, что человеку вообще ничего не сказали о программе, но и в том, что телефон у него самый обычный, и программу на него не установить в принципе. Про возможность получить аппарат с установленным приложением, ему не говорили.

Более того: за выход из дома в день выписки он получил еще один штраф. При том, что выходил выписываться в больницу, в день, когда истек срок карантина. В итоге человеку выписали три штрафа за программу, про которую он а) не был информирован и б) не смог бы установить чисто технически, и за выход из дома за выпиской, которую он обязан был пойти и получить по закону.

Читайте статью Екатерины Торгушиной «Новые правила и проблемы: москвичи не согласны со штрафами из-за COVID-19».