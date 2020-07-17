Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области сильнейший ливень, накрывший регион 17 июля, подтопил вокзалы, больницу и детские сады. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Так, в Ростове на Дону и Батайске в зоне подтопления оказались частные жилые дома, транспортные артерии и шесть социально-значимых объектов. В ликвидации последствий разгула стихии принимают участие около 100 человек личного состава и 30 единиц техники.

Спасатели несут дежурство на территории участков, требующих особого внимания и контроля, создан оперативный штаб.

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