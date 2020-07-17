, 13:23 — REGNUM Резонансная история с наказанием в Забайкалье медсестры Могойтуйской больницы, перепрофилированной под моностационар для лечения больных с COVID-19, получила неожиданное продолжение. Как сообщает сегодня, 17 июля, «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова депутата регионального парламента Алексея Саклакова, определённый по суду штраф медику компенсируют.

«Мы вместе с коллегами по Законодательному собранию в период пандемии посетили 10 лечебных учреждений, организовывали поставку гуманитарной помощи — средств индивидуальной защиты, продуктов. Нигде так называемой «грязной зоны», где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, мы не пересекали. Только в одной больнице не записали наши данные на входе, за что и пострадал медработник», — пояснил парламентарий, который, ко всему прочему, сам является врачом-хирургом.

По словам депутата, он готов возместить сотруднику больницы несправедливый, по его мнению, штраф.

Как уже сообщало ИА REGNUM, благородный порыв забайкальских парламентариев-единороссов, возжелавших оказать гуманитарную помощь врачам Могойтуйской больницы, обернулся ощутимым наказанием для медицинской сестры. Речь идёт о штрафе в 7,5 тысячи рублей, который был выписан женщине за то, что она впустила посторонних, создала риск распространения коронавируса.