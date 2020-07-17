Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM В водоемах и реках Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала летнего сезона утонули порядка 40 человек, включая взрослых и детей. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.

По его словам, основные причины трагедий на воде — употребление алкоголя и оставление детей без присмотра.

«Также в зоне риска оказываются люди с проблемами сердечно-сосудистой системы: при перепадах температуры может произойти остановка сердца. Как правило, люди тонут там, где купание запрещено», — пояснил специалист.

Читайте ранее в этом сюжете: В водоемах Ленобласти утонули подросток и трое юношей