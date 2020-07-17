Сернурский район, , 13:15 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенном лицом с использованием своего служебного положения») в отношении 55-летнего бывшего депутата Собрания депутатов одного из сельских поселений Сернурского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Судом и следствием установлено, что депутат, являясь главой «Сернурводоканала» в сентябре 2019 года получил от сотрудника организации деньги, выданные ему под отчет, и приобрел на них листы профнастила. Купленный материал он использовал для строительства забора на личном участке. От сотрудника в дальнейшем он потребовал подписать акт приемке выполненных работ, куда были внесены фиктивные сведения об использовании профнастила для ремонта ограждения водозабора.

От его действий ущерб администрации района составил 17,9 тыс. рублей. Для обеспечения гражданского иска по делу на имущество бывшего депутата был наложен арест.

Приговором суда экс-чиновнику было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Невинномысску (Ставропольский край) заподозрен в покушении на мошенничество. По данным следствия, подозреваемый предложил местному жителю, в отношении которого проводится проверка по сообщению о мошенничестве, уйти от уголовной ответственности. За это он потребовал 2 млн рублей, которые якобы собирался передать сотрудникам правоохранительных органов. Однако полицейский ввел потерпевшего в заблуждение, поскольку не мог решить этот вопрос, а деньги планировал похитить.

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