Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM В Ростовской области трассы открыты. Сильный ливень, обрушившийся на регион 17 июля, затруднений движения не вызвал. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Затруднений и перекрытий трасс, в том числе М-4 «Дон», на данный момент нет. Ситуация в городе осложняется подтоплением некоторых участков дорог. Госавтоинспекции настоятельно рекомендует участникам дорожного движения не выезжать на дороги без крайней необходимости», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за сильнейшего ливня коммунальные и спасательные службы Дона переведены в режим повышенной готовности. В Ростове-на-Дону остановлено движение трамваев и троллейбусов.

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