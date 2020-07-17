Уфа, 17 июля 2020, 13:11 — REGNUM Тело мальчика, который пропал во время купания, найдено в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает ГТРК «Башкортостан».
По информации журналистов, тело мальчика нашли спасатели рядом с местом, где он отдыхал вместе с родителями.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в течение трех дней вели поиск мальчика 2015 года рождения. Он отдыхал вместе с родителями около реки Дема рядом с д. Черниговка Чишминского района.
Данное место для купания оборудовано не было.
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