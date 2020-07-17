Барнаул, , 13:07 — REGNUM Аномальная жара в Алтайском крае привела не только к десяткам природных пожаров. В местах, не предназначенных для купания, с начала пляжного сезона утонули 40 человек. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«Стихийных, несанкционированных мест отдыха в регионе много. Если говорить о статистике, то в этом году вновь зафиксирована гибель на реке Алей, где в Рубцовске утонули сразу три ребёнка, четыре случая на реке Бия в Бийске и Бийском районе, в Барнауле происшествия зафиксированы на реках Обь, Ляпиха и Власиха», — пояснили спасатели.

По информации синоптиков, в ближайшие дни на территории Алтайского края продолжится аномально жаркая погода: днём воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса официальный купальный сезон в Алтайском крае открыли лишь 15 июля, но жаркая погода в регионе установилась уже давно. Ранее сообщалось о гибели 11 детей.

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