17 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Тайна трагической гибели туристов в горах на севере Урала в феврале 1959-го будоражит умы уже более шести десятилетий. По загадочности и масштабности этой трагедии нет равных в истории советского/российского туризма.

Иннокентий Зуев, , 13:06 — REGNUM Споры о причинах гибели девяти человек не утихают до сих пор. Родственники погибших, журналисты, ученые строили самые разные теории, от схода лавины до техногенной катастрофы и вмешательства инопланетян. Однако точной причины до недавнего времени названо не было.

Афиша российского фильма «Перевал Дятлова», который вышел на экраны в 2019 году

Что случилось более шести десятилетий назад?

Девять туристов из Свердловского спортивного клуба ушли в поход в последней декаде января 1959 года, руководил ими студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Поход был рассчитан на 16 дней и относился к самой высокой категории сложности. Туристам предстояло преодолеть на лыжах около 350 км.

Через шестнадцать дней «дятловцы» не вышли в конечный пункт маршрута. Через две недели поисков спасатели обнаружили разрезанную палатку на восточном склоне горы Холатчахль вблизи горного перевала, который впоследствии получил имя Дятлова. Спустя день были обнаружены трупы двух туристов, через некоторое время нашли тела еще троих человек. Еще четверых участников похода нашли только весной, после таяния снега.

Официальной версией гибели «дятловцев» органы следствия назвали холод — смерть большинства туристов наступила от переохлаждения. Однако у погибших было обнаружено немало странных травм, которые плохо вписывались в эту версию: обширные переломы ребер, пробитые черепные коробки. Некоторые тела были только в нательном белье. Точной причины гибели туристов в свое время следствие так и не назвало.

Трагедия на перевале Дятлова вызвала большой интерес у журналистов. За прошедшие годы они проделали огромный объем работы по сбору информации и исследованию всех фактов. В прессе размещалось немало различных теорий, которые показали, что в этой трагической истории осталось немало «белых пятен». Многочисленные публикации требовали активных действий.

Андрей Курьяков Фото из личного архива

Финальная версия

В сентябре 2018 года было начато новое расследование причин трагедии на перевале Дятлова. Титаническая работа шла почти два года, был проанализирован огромный массив информации.

У нового расследования было две цели. Первая из них — предоставить объективную информацию родственникам и друзьям покойных, которые все 60 лет оставались в неведении, что же все-таки произошло на перевале Дятлова.

Вторая цель — обеспечение безопасности туристов в районе перевала Дятлова и горы Холатчахль, которые сегодня являются одним из популярных мест зимнего туризма в Свердловской области. Погодные условия в период массовых посещений (зима и ранняя весна) очень часто схожи с теми, которые сложились на момент гибели туристов в 1959 году.

И если с разгулом стихии не смогли справиться девять подготовленных молодых людей, находящихся в отличной физической форме, то это значит, что опасности подвергаются и те туристы, которые сегодня посещают этот район. Туристический маршрут в 1959 году был согласован государственными структурами, именно поэтому важно было от лица государства достоверно установить истинную причину происшедшего.

И вот недавно экспертная группа во главе с экспертом-юристом Андреем Курьяковым озвучила свои выводы — туристы погибли из-за схода лавины. Реальным убийцей оказалась сама природа.

Андрей Курьяков считает, что успех и результативность проверки стали возможными благодаря научно-техническому прогрессу и цифровым технологиям. Еще 20−30 лет назад подобные разбирательства были бы просто невозможны с технологической точки зрения. После работы с архивными материалами и осмотра экспертной группой места трагедии была создана 3D-модель, на которую накладывалась вся известная информация. Это позволило вести работы без постоянных выездов на перевал, каждый член экспертной группы мог в любой момент времени наглядно представить все обстоятельства трагического события.

Вторая причина успеха, по мнению Андрея Курьякова, — это политика открытости государственных органов. Современное российское государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить общественность правдивой и достоверной информацией в ответ на запросы.

Результаты работы экспертной группы позволили однозначно установить виновника трагедии на перевале Дятлова. Это — экстремальные природные условия, которые сошлись в одно время: сход лавины, плохая видимость, критически низкая температура (около — 40 градусов).

Приемы, наработанные в ходе расследования, могут помочь и в других сложных разбирательствах, считает Андрей Курьяков. Сейчас он занят юридическим обоснованием выполненных работ и примененных правовых средств, этот материал ляжет в основу его кандидатской диссертации.

Возобновление разбирательств трагических событий через полвека и более — не редкость в международной практике. Общественность нуждается в достоверных и объективных ответах о причинах трагических происшествий. При планировании мероприятий по расследованию гибели «дятловцев» группа Андрея Курьякова внимательно изучила международный опыт проведения подобных расследований. Один из них — расследование катастрофы самолета Дага Хаммаршельда, Генерального секретаря ООН, происшедшей осенью 1961 года в Замбии. Авиалайнер рухнул при заходе на посадку в аэропорт Ндола, на его борту были 10 пассажиров и 6 членов экипажа. Власти провели шесть официальных расследований, в ходе которых отрабатывались самые разные версии, включая криминальные. Наиболее вероятной из них считался заход на посадку на слишком низкой высоте, однако окончательных выводов не было сделано. Спустя несколько десятилетий, в декабре 2017 года, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости проведения дополнительного расследования.

Представители потерпевших не согласны

Родственники и друзья погибших категорически отвергают выводы экспертной группы, озвученные Андреем Курьяковым. Они требуют возобновить расследование, однако еще в 2013 году суд пришел к выводу, что по данному делу истекли сроки уголовного преследования.