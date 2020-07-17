Воронеж, , 12:46 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве на 12 млн рублей передано в Ленинский районный суд Воронежа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 17 июля.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Воронежу завершено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению двух местных жителей, 39 и 45 лет, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Согласно материалам дела, обвиняемые в 2011 году предложили руководителю строительной организации принять участие в аукционе с ценой контракта в 48 млн рублей на выполнение капитального ремонта по утеплению фасада, а также замену оконных и дверных блоков одного из медицинских учреждений города. После подписания договора обвиняемые сымитировали исполнение обязательств, подготовили фиктивные документы, по которым в качестве субподрядчиков были привлечены фирмы однодневки, якобы имеющие необходимое оборудование и рабочую силу. Однако фактически работы по контракту исполняли неустановленные лица, материалы не соответствовали по качеству и цене указанным в техзадании.

«Таким образом, злоумышленники похитили более 12 млн рублей, причинив администрации города материальный ущерб в особо крупном размере», — уточнили в пресс-службе.

Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.