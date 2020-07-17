Якутск, , 12:45 — REGNUM Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», за последние сутки в России увеличилось как число пожаров, которые не тушат из соображений экономической нецелесообразности, так и их общая площадь.

Всего на 17 июля действовало 211 таких очагов на площади, пройденной огнем в 385 885 га. Работы по их тушению прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего пожаров-отказников по прежнему находится в Якутии (148 пожаров на площади 334 817 га). Далее следуют: Амурская область (19 пожаров на площади 7 247 га), Забайкальский край (21 пожар на площади 12 491 га), Красноярский край (один пожар на площади 8 122 га), Иркутская область (семь пожаров на площади 6 313 га), Камчатский край (восемь пожаров на площади 3 977 га) и Хабаровский край (семь пожаров на площади 2 918 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находились 182 лесных пожара на площади 382 436 га.

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