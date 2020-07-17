Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM На Ростов-на-Дону обрушился тропический ливень с градом. Предупреждающее сообщение спасателей под таким заголовком размещёно на сайте городской администрации. Горожан просят не выходить из дома, передаёт ИА REGNUM.

Ростовчан призвали не покидать дома и квартиры Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В мэрии предупредили, что сильный дождь в Ростове-на-Дону будет идти до конца суток 17 июля, а также утром 18 июля. При этом ливень уже нарушил движение транспорта, залил подземные переходы, подтопил жилые дома.

Коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

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