Джакарта, , 12:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Пангандаране индонезийской провинции Западная Ява, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло в пятницу, 17 июля 2020 года, около 11:08 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 89 км к юго-западу от Пангандарана на глубине 18 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, опубликованном в Twitter.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.