Чита, , 12:28 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили о надвигающейся непогоде. Как сообщает региональное ГУ МС РФ со ссылкой на синоптиков, 18 июля местами по восточной половине края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

«Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера. Ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма среди людей», — предупреждают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погоды наблюдается и в в соседней Иркутской области.

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