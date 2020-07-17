Улуг-Хемский район, Тува, , 12:19 — REGNUM Прокуратура в Туве выявила нарушения в работе органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних по итогам проверки по факту исчезновения 4-летнего ребёнка в Улуг-Хемском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

2 июля мальчик был вместе с матерью, распивавшей на берегу реки спиртные напитки с сожителем. В какой-то момент женщина заметила отсутствие ребёнка, но когда он исчез, вспомнить не смогла. Его тело было обнаружено на следующий день в реке в 500 метрах от места исчезновения.

По данным прокуратуры, семья состояла на профилактическом учёте.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Улуг-Хемского района внесены представления председателю администрации Улуг-Хемского района, начальнику территориального органа внутренних дел», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в суд направлен иск о лишении женщины родительских прав, а также взыскании алиментов на двух несовершеннолетних детей. Бездействию работников органов профилактики дадут уголовно-правовую оценку из-за неприятия мер по защите прав ребёнка.

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