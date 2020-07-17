Самара, , 12:23 — REGNUM Пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома ликвидировали в Самаре. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в огне никто не погиб и не пострадал. С огнем боролись 91 пожарный на 29 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 17 июля спасатели получили информацию о пожаре в Самаре. Огонь в квартире в жилом доме по ул. Красноармейская, д. 62 выходил на крышу. Огнеборцы привлекались по рангу — Пожар №2.

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