Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Петербургская полиция за неделю раскрыла кражу 10 млн рублей из банкомата в гипермаркете. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители установили, что соучастников было двое — оба инкассаторы старше 40 лет. Они наняли 29-летнего выходца из Средней Азии, передали ему код доступа к банкомату и ключ. Утром 10 июля он приехал на попутке к гипермаркету на улице Партизана Германа и похитил две кассеты с деньгами из банкомата. В кассетах оказалось 9 млн 830 тыс. рублей.

Именно таксист и описал злоумышленника. Оказалось, что инкассаторы поделили основную часть денег между собой, а нанятому гостю из ближнего зарубежья заплатили вознаграждение за труды.

Всех троих соучастников одномоментно задержали у них дома: в Стрельне, Кронштадте и поселке Володарский утром 16 июля.

Полицейские обнаружили пустые кассеты из-под денег в лесополосе неподалеку от КАД, где их выкинули почти сразу после кражи. При обысках у задержанных изъяли около 700 тыс. рублей. Около 8,5 млн рублей они, как выяснилось, положили в банковскую ячейку для сохранности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемые находятся в СИЗО.

Полицейские проверяют, не причастны ли задержанные к другим похожим кражам.