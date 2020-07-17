Чита, , 12:13 — REGNUM С сегодняшнего дня, 17 июля, отменён особый противопожарный режим в Забайкальском крае. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, несмотря на снятие ограничений, необходимость соблюдения мер безопасности сохраняется.

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических от 300 до 500 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасная обстановка в регионах Сибири и Дальнего Востока продолжает оставаться напряженной. В начале июля дым лесных пожаров добрался до Читы.

Особый противопожарный режим был ведён в Забайкалье 7 апреля. Он установил запрет на сжигание горючих отходов на приусадебных участках, палы прошлогодней растительности и разведение костров.

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