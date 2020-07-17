Кызыл, , 12:03 — REGNUM В Кызыле полуторагодовалый ребёнок упал из окна квартиры, расположенного на четвёртом этаже. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошёл вечером 16 июля.

В ходе проверки полицейские установили, что девочка находилась под присмотром 72-летней прабабушки, пока родители были на работу. Кроме того, в квартире находились в этот момент ещё трое детей.

«Несчастный случай произошел в момент, когда женщина ненадолго оставила девочку без присмотра. Малолетняя прошла на кухню, самостоятельно взобралась на подоконник и выпала из окна, которое было открыто», — отметили в министерстве.

Ребёнка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами шейного позвонка. В отношении матери ребёнка составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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