Москва, , 11:52 — REGNUM С блогера и оппозиционера Алексея Навального взяли подписку о невыезде в качестве меры пресечения по делу о клевете. Об этом блогер сообщил 17 июля в своем Твиттере.

По словам Навального, он явился на допрос по делу клевете, где ему сообщили о применяемой к нему данной мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что блогер Навальный нарушил закон, когда комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.

Комментарий был размещен в аккаунте Навального в сети микроблогов Twitter 2 июня. По версии следствия, в комментарии содержатся заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Следствие считает, что своим комментарием Навальный преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц.