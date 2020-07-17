Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Столкновение туриста с аллигатором произошло на реке Ваккамо в Северной Каролине, крокодил опрокинул каяк мужчины по имени Пит Джойс. Об этом сообщает CNN.

Джойс плыл по болотистой части реки, когда к нему быстро приблизился аллигатор и ударил по лодке. Инцидент запечатлела камера на груди туриста, запись доступна на YouTube.

По словам каякера, запись не передаёт силу удара. Отреагировать на появление аллигатора мужчина не успел, каяк опрокинулся. Джойс смог перевернуть лодку обратно и поплыл дальше как можно скорее. Он признался, что опасался повторного нападения.

«Я получил тёплый прием от дикой природы», — с иронией подписал свой ролик турист.

Биолог Алисия Дэвис предположила, что на мужчину могла напасть самка аллигатора, защищающая гнездо, или животное атаковало человека по ошибке. Она добавила, что крокодил, скорее всего сам испугался и поспешил уйти в другую сторону.

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