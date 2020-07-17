Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за сильнейшего ливня встали трамваи и троллейбусы. Непогода внесла коррективы в работу электротранспорта на десяти городских маршрутах, сообщает МУП «Ростовская транспортная компания» 17 июля.

В частности, остановлены четыре трамвайных маршрута — №№ 1, 4, 7 и 10, а также семь троллейбусных маршрутов — №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 22.

ИА REGNUM напоминает, что из-за разгула стихии ростовские улицы оказались подтоплены. Спасатели призвали горожан не выходить на улицу без необходимости. В настоящее время коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

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