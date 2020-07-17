Пенза, , 11:47 — REGNUM С начала сезона активности клещей на территории Пензенской области за медицинской помощью обратились 1449 человек, пострадавших от их нападения, Из общего числа обратившихся 479 — дети до 14-ти лет. Меры профилактики приняты в отношении всех пострадавших. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По сведениям надзорного органа, на 16 июля текущего года на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) лабораторно исследовано 1311 клещей, снятых с людей. Возбудители заболевания обнаружены в 255 из них (19,5%). По итогам первого полугодия 2020 года диагностированы 18 случаев заболевания ИКБ у жителей региона. Больше всего пострадавших в Пензе — 14 человек, в Шемышейском районе — двое, по одному случаю — в Колышлейском и Пачелмском районах области.

Акарицидными обработками охватили более 150 га площади на 62 объектах, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на 18 марта 2020 года в медицинские учреждения Пензенской области обратились шесть пострадавших от нападения клещей, один из них ребенок.

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