Москва, , 11:44 — REGNUM Следствие возбудило еще два уголовных дела в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом 17 июля сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По его словам, дела были возбуждены по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти»). Всего же на Воронцова возбуждено уже семь уголовных дел, однако обвинения выдвинуты только по делу о вымогательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.