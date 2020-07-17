Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Власти региона Кахетия в Восточной Грузии оценили масштабы ущерба от града и ураганного ветра, обрушившихся на регион в ночь на 16 июля. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным местных властей, в административном центре края Телави и в расположенном рядом городе Кварели было повреждено 112 домов. В округе получасовой град уничтожил 4000 гектар виноградников.

Как отмечают журналисты, губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили заявил, что для предотвращения выпадения града в тучи были запущены 130 специальных ракет, но град все равно был.

По предварительным данным, жертв стихии нет. Размеры ущерба уточняются, выясняется, есть ли пострадавшие.

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