Москва, , 11:35 — REGNUM В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира электрички, сообщили 17 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

Инцидент произошёл вечером 16 июля в шестом вагоне электропоезда Сергиев Посад — Москва. По данным следствия, 33-летний мужчина в ходе конфликта нанёс удар ножом в шею оппоненту 1987 года рождения. У пострадавшего повреждена сонная артерия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый задержан на станции «Москва-3», в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Пострадавшего доставили в больницу.